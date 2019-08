Geldpolitik: Britische Notenbank lässt Leitzins unverändert

Johnson hatte deutlich gemacht, er werde das Land Ende Oktober aus der EU herauslösen und dies notfalls auch ohne Austrittsabkommen. Ein harter Brexit dürfte die Wirtschaft schwer in Mitleidenschaft ziehen. An den Finanzmärkten haben inzwischen die Spekulationen auf eine Zinssenkung bis Ende Januar 2020 zugenommen, wenn Notenbank-Chef Carney aus dem Amt scheiden wird. In den USA senkte die Fed am Mittwoch ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent. Auch in der Euro-Zone stehen angesichts der ungelösten US-Handelskonflikte und des bevorstehenden Brexit die Zeichen auf einen baldigen Zinsschritt nach unten.