Geldpolitik: Britische Notenbank lässt Leitzins unverändert

Die britische Zentralbank hält angesichts des noch immer unklaren Ausgangs der Brexit-Verhandlungen vorerst die Füße still. Der Leitzins bleibt damit auf dem historischen Tief von 0,1 Prozent, wie die Bank von England am Donnerstag mitteilte. Sie tastete auch das Volumen ihrer großangelegten Wertpapierkäufe nicht an.