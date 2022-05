Geldpolitik: Bundesbank-Chef für rasche Schritte gegen die hohe Inflation

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel dringt auf zügige Schritte der EZB zur Bekämpfung der hochschießenden Inflation. „Das Zeitfenster, das jetzt sich öffnet für die ersten geldpolitischen Maßnahmen, das geht so langsam zu“, sagte Nagel am Freitag auf einer Veranstaltung der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in der Mainmetropole. „Wir müssen schauen, dass wir da jetzt in diesem Jahr was tun,“ sagte er.