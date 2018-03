Geldpolitik: Bundesbank hält Brexit-Übergangszeit für nützlich

Die EU und Großbritannien hatten sich am Montag auf eine Übergangszeit nach dem EU-Austritt verständigt. Diese soll ab dem Brexit im März 2019 für 21 Monate gelten. Sie sieht vor, dass sich Großbritannien in dieser Zeit an EU-Regeln hält und dafür den Zugang zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion behält. Einer Studie des britischen Wirtschaftsverbands CIPS zufolge haben bereits 14 Prozent der europäischen Firmen mit einer Präsenz in Großbritannien Schritte unternommen, um Teile ihrer Geschäfte von der Insel abzuziehen.