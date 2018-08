Geldpolitik: Bundesbank-Präsident Weidmann sieht EZB auf Kurs zu einer strengeren Geldpolitik

Den Unmut der deutschen Sparer über die Minizinsen könne er gut verstehen, sagte der Bundesbank-Chef. Lange Zeit habe auch in der aktuellen Nullzinsphase das Durchschnittsportfolio, das auch ältere Anleihen mit höheren Renditen und Aktien enthalte, insgesamt noch eine ordentliche Rendite abgeworfen. „Allerdings wurde die reale Rendite eines solchen Portfolios am Anfang des Jahres negativ.“ Das hänge vor allem mit der Entwicklung am Aktienmarkt zusammen. Dort würden die Notierungen seit Jahresanfang mehr oder weniger auf der Stelle treten.