Geldpolitik: Bundesbank warnt vor Gefahren für die Finanzstabilität

Die Bundesbank sieht es zwar als positiv an, dass Banken seit der Finanzkrise mehr Eigenkapital aufgebaut haben. Bestehende Kapitalpuffer könnten aber nicht genügen, sollten bei einem Abschwung Risiken aus Kreditausfällen, Wert- und Zinsänderungen gleichzeitig eintreten. An den Finanzmärkten seien die Bewertungen zudem inzwischen hoch. Bei einem Konjunktureinbruch könnte dies dazu beitragen, dass die Preise für Immobilien, Aktien und Anleihen sinken. So sind aus Sicht der Bundesbank beispielsweise die Preise für Wohnimmobilien in den deutschen Städten zwischen 15 und 30 Prozent überbewertet.