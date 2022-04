Geldpolitik: Bundesbankvorstand Beermann sieht EZB im Kampf gegen Inflation gefordert

Insgesamt habe der Preisauftrieb an Breite gewonnen, warnte Beermann. So sei die Kernrate – also ohne Energie und Nahrungsmittel – deutlich gestiegen: „Im Euroraum liegt sie erstmals seit Dezember 2002 wieder oberhalb von zwei Prozent. Insgesamt dürfte die Inflationsrate damit 2022 deutlich höher liegen als bislang erwartet.“