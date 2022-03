Geldpolitik: China rührt Zinsen trotz Ukraine- und Corona-Krise nicht an

An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Geldpolitik in den kommenden Monaten gelockert wird. Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist nicht nur wegen der Ukraine-Krise heftigem Gegenwind ausgesetzt, sondern auch durch das Aufflammen der Corona-Pandemie. Die Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante hat in diesem Monat wichtige Produktionszentren wie Shenzhen und Dongguan getroffen. Dort standen in vielen Werken die Bänder still – von Fabriken für den Bau von Computer-Zubehör wie Flash-Laufwerken bis hin zu Autoteilen.