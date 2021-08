Geldpolitik: Chinas Notenbank stellt flexible Geldpolitik in Aussicht

Chinas Notenbank will ihre Geldpolitik angesichts der anhaltenden Virus-Pandemie und einer ungleichmäßigen Erholung im Land flexibel halten. Die Währungshüter stellten am Montag in ihrem jüngsten Bericht zur Umsetzung der Geldpolitik eine angemessene Liquiditätsversorgung in Aussicht.