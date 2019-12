Geldpolitik: Chinas Notenbankchef schließt Anleihenkäufe aus

Yi betonte, an einer „normalen“ Geldpolitik so lange wie möglich festzuhalten. Die Inflation sei insgesamt moderat und das Wirtschaftswachstum weiterhin in einem akzeptablen Rahmen. Im dritten Quartal war das chinesische Bruttoinlandsprodukt so langsam gestiegen wie seit rund drei Jahrzehnten nicht mehr. Dies nährt Spekulationen, dass die Führung in Peking mehr Anreize beschließen könnte, um die Konjunktur zu beleben.