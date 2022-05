Geldpolitik: Chinesische Notenbank will Konjunktur stärker anschieben

Chinas Zentralbank will die unter den Corona-Lockdowns leidende Wirtschaft stärker unterstützen. Dabei werde man die Inflation genau beobachten und Preise stabil halten, erklärte die Notenbank am Montag in ihrem Bericht zur Umsetzung der Geldpolitik im ersten Quartal. Die People's Bank of China (PBOC) werde die Liquidität in angemessenem Umfang aufrechterhalten, der Stabilität Vorrang einräumen und Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens ergreifen.