Geldpolitik: Die EZB stößt in Deutschland bei ihren Anleihekäufen an Grenzen

Die EZB könne immer mit Zahlen und Parametern spielen, um die Anleihekäufe ein wenig länger dauern zu lassen, sagt Frederik Ducrozet, Ökonom bei Pictet Wealth Management in Genf. „Was sie getan haben, kann ihnen zumindest am Rande helfen, die verbindlichen Begrenzungen zu verschieben“, so Ducrozet.