Geldpolitik: Die Türkische Zentralbank senkt erneut den Leitzins - Lira auf Rekordtief

Die Zentralbank hat deshalb in den vergangenen Tagen mehrfach am Devisenmarkt interveniert: Wegen „ungesunder Preisbildung“ verkaufte sie Dollar, um die eigene Währung zu stützen. Die Lira-Schwäche wiederum heizt die Inflation zusätzlich an, da Importe wie Öl oder Medikamente teurer werden.