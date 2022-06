Geldpolitik: Erdogan will Zinsen weiter senken – Lira gibt nach

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigt ungeachtet eine Inflation von mehr als 70 Prozent weitere Zinssenkungen der Zentralbank an. „Diese Regierung wird die Zinssätze nicht erhöhen. Im Gegenteil, wir werden sie weiter senken“, sagte Erdogan in einer Rede am Montag. Die türkische Lira gab daraufhin zeitweise um 0,2 Prozent auf 16,60 Dollar nach und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Dezember.