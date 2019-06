Geldpolitik: EZB-Chef Draghi stellt Lockerung der Geldpolitik in Aussicht

„Wir werden alle Flexibilität innerhalb unseres Mandats nutzen, um unseren Auftrag zu erfüllen“, sagte Draghi. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte unlängst auf ihrer Zinssitzung in Vilnius in Aussicht gestellt, angesichts gestiegener Konjunkturrisiken an ihren Leitzinsen noch bis mindestens zum Sommer 2020 nicht zu rütteln.