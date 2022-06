Geldpolitik: EZB-Chefökonom: Kein Überdenken der Pläne für leichten Zinsschritt im Juli

In den USA hatte die Notenbank Fed vor wenigen Tagen eine ungewöhnlich kräftige Anhebung der Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte auf eine neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent beschlossen. Das ist der größte Zinssprung seit 1994. In der Schweiz hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) in einem Überraschungscoup die Zinsen ebenfalls deutlich um einen halben Prozentpunkt auf minus 0,25 Prozent abgehoben.