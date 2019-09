Geldpolitik: EZB-Direktor Coeure: Geldmarkt läuft mit Reform von Referenzzins reibungslos

Anders als in Europa hakte es in den USA jüngst am Geldmarkt. So sah sich die US-Notenbank (Fed) veranlasst, dort erstmals seit der Finanzkrise zu intervenieren, um Liquiditätsengpässe zu lindern. Die Fed pumpte in mehreren Wellen Milliardensummen in das Finanzsystem. Weitere solche sogenannten Repo-Geschäfte sollen in den nächsten Wochen folgen.