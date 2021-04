Geldpolitik: EZB-Direktor Panetta warnt vor zu großem Konjunktur-Optimismus

EZB-Direktor Fabio Panetta mahnt bei Konjunkturprognosen für die Euro-Zone zur Vorsicht. „Generell wäre es nicht umsichtig, sich auf eine schnelle Erholung zu verlassen“, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der spanischen Zeitung „El Pais“. Es könne riskant sein, Fortschritte zu erwarten, die womöglich nicht eintreten. „Und selbst wenn wir es schaffen, aus der Pandemie bald herauszukommen, werden wir feststellen, dass es tatsächlich mehr Schäden am Wirtschaftsgefüge gibt, als gegenwärtig sichtbar ist.“