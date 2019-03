Geldpolitik: EZB-Direktor sieht keinen Bedarf für erneute Anleihenkäufe

Damit wollen die Notenbanker erreichen, dass die Geldhäuser bereitwilliger Kredite an Unternehmen ausreichen. Zudem kündigte die EZB an, ihre Zinsen noch bis mindestens zum Jahresende nicht anzutasten. Diese Entscheidungen seien keine Wende in der Geldpolitik, sagte Coeure. „Wir passen uns eher der neuen Realität an, statt dass wir unseren Kurs umkehren.“ Gegenwärtige sehe die Notenbank keine Anzeichen für eine Rezession.