Geldpolitik: EZB-Direktorin erwartet Zinserhöhung im „Sommer oder Herbst“ 2019

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zudem in Aussicht gestellt, ihre billionenschweren Anleihenkäufe Ende dieses Jahres einzustellen. Nach Ansicht Lautenschlägers zeichnet sich nichts am Horizont ab, was diese Pläne durchkreuzen könnte. Die Käufe von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren waren in den vergangenen Jahren das wichtigste Instrument der EZB im Kampf gegen eine schwache Konjunktur und eine aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation.