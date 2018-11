Geldpolitik: EZB-Direktorin für Beendigung der Anleihekäufe

FrankfurtEZB-Direktorin Sabine Lautenschläger hat sich deutlich für eine Einstellung der in Deutschland umstrittenen billionenschweren Anleihekäufe ausgesprochen. „Ich bin sehr dafür die Anleihekaufprogramme zu beenden und daraus auszusteigen“, sagte sie am Montag auf einer Veranstaltung in Frankfurt. Die Risiken und Nebenwirkungen der nicht-konventionellen Geldpolitik wie etwa die Möglichkeit von Preisblasen würden mit der Zeit zunehmen.