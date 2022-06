Geldpolitik: EZB-Direktorin Schnabel will südlichen Euroländern helfen – „Engagement kennt keine Grenzen“

Die EZB wird laut Notenbankdirektorin Isabel Schnabel gegen einen ungeordneten Anstieg der Finanzierungskosten stärker verschuldeter Länder der Euro-Zone einschreiten. Die Geldpolitik könne und solle auf eine ungeordnete Neubewertung von Risikoaufschlägen regieren, die die Maßnahmen der Notenbank beeinträchtige und die Preisstabilität bedrohe, sagte Schnabel am Dienstag an der Panthéon-Sorbonne University in Paris laut Redetext.