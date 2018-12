 Geldpolitik: EZB dürfte Anleihenkäufe stoppen – aber nicht ganz

Die jüngsten Konjunkturdaten zeigten, dass Europas Wirtschaft nicht von einer Klippe falle, sondern nur langsamer wachse, sagt Edgar Walk, Chefvolkswirt beim Bankhaus Metzler. Eine positive Überraschung war zuletzt zum Beispiel, dass Firmen in Frankreich ihre Produktion im Oktober kräftig hochgefahren haben. Auch erwischten die deutschen Exporteure einen unerwartet guten Start ins vierte Quartal. Konjunktursorgen hatten an den Börsen immer wieder für Unruhe gesorgt, nachdem die Wirtschaft im Euro-Raum im Sommer so schwach gewachsen war wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr.