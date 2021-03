Geldpolitik: EZB erhöht das Tempo ihrer Anleihekäufe deutlich

Die EZB und die nationalen Euro-Notenbanken drücken bei ihren großangelegten Notfall-Anleihekäufen zur Stützung der Wirtschaft kräftig auf das Gaspedal. In der vergangenen Woche erhöhten sie ihre Nettokäufe von Staatsanleihen, Firmenbonds und anderen Wertpapieren im Rahmen ihres billionenschweren Pandemieprogramms PEPP um rund 50 Prozent auf ein Volumen 21,05 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte.