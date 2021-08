Geldpolitik: EZB erwartet keinen Konsumschub durch pandemiebedingte Ersparnisse

Die in der Corona-Pandemie angesammelten Ersparnisse von Haushalten im Euro-Raum verleihen dem Konsum nach einer Untersuchung der EZB keinen Zusatzschub. „Insgesamt bleibt die Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Wiedereinbringung der angesammelten überschüssigen Ersparnisse für künftige Konsumzwecke begrenzt“, schrieben Experten in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Europäischen Zentralbank (EZB). Aus Umfrageindikatoren ließe sich kein Signal für einen derartigen Schub im kommenden Jahr ableiten.