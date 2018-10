Geldpolitik: EZB fordert bessere Regeln im Kampf gegen Geldwäsche

LuxemburgDie Europäische Union benötigt EZB-Vizepräsident Luis de Guindos zufolge gemeinsame Regeln im Kampf gegen Geldwäsche. „Ein höheres Maß an Harmonisierung der geltenden Vorschriften in Form einer Verordnung sollte erwogen werden“, appellierte de Guindos an die EU-Finanzminister am Dienstag während einer öffentlichen Debatte in Luxemburg.