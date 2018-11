Geldpolitik: EZB hält trotz stärkerer Konjunktursorgen am Kurs fest

FrankfurtDie EZB kehrt trotz gestiegener Konjunktursorgen langsam der ultralockeren Geldpolitik den Rücken. Zwar seien die jüngsten Wirtschaftsdaten für den Euro-Raum schwächer als erwartet ausgefallen. Dennoch halte der Aufschwung im Euro-Raum an und sei weiterhin breit gestützt, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Zinssitzung vom Oktober. Kontinuität und Beständigkeit in der Geldpolitik seien angesichts der Unsicherheiten besonders gerechtfertigt.