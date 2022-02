Geldpolitik: EZB hat russischen Einmarsch in Ukraine bei Zinssitzung auf dem Schirm

Laut ING-Ökonom Carsten Brzeski dürften die Währungshüter am 10. März wohl noch kein festes Enddatum für die Käufe festlegen – und damit auch eine Zinswende weiter in der Schwebe halten. Das informelle Treffen in Paris stehe nun ganz im Zeichen des russischen Einmarsches in der Ukraine: „Das ist jetzt etwas ganz anderes.“ Zugleich sinke auch der Druck auf die Währungshüter, im März eine Entscheidung zu einem strafferen Kurs herbeiführen zu müssen.