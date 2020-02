Geldpolitik: EZB ist sehr besorgt über Corona-Krise

Die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus beunruhigt auch die Europäische Zentralbank (EZB). „Wir alle sind sehr besorgt über das, was gegenwärtig im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus passiert“, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel am Donnerstag auf einer Veranstaltung in London. Dies erhöhe in erheblichen Ausmaß die Unsicherheit. Das gelte für die globalen Wachstumsaussichten, „aber natürlich auch für die Aussichten der Euro-Zone“, sagte sie.