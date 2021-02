Geldpolitik: EZB nimmt verstärkt steigende Zinsen an den Märkten ins Visier

In den USA versuchte Notenbank-Chef Jerome Powell die Inflationssorgen zu dämpfen, die zum Teil hinter den gestiegenen Anleiherenditen stehen. In seiner zweitägigen Anhörung vor dem US-Kongress signalisierte er, dass die Federal Reserve vorerst an ihrer konjunkturstützenden Geldpolitik nicht rütteln wird. Powell erwartet zudem auf absehbare Zeit keinen nachhaltigen Inflationsanstieg in den USA.