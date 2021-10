Geldpolitik: EZB-Notenbanker Knot warnt vor Risiken einer hohen Inflation

Knot zufolge könnte es allerdings auch sein, dass sich die globalen Lieferengpässe in einem gewissen Ausmaß nicht nur als vorübergehendes Phänomen erweisen. „Sie könnten durch eine Neujustierung des internationalen Handels verursacht sein“, sagte der Notenbanker mit Blick auf sich verändernde Lieferketten. Als eine Konsequenz aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie suchen Unternehmen wieder zunehmend nach Produktionsmöglichkeiten in der Nähe ihrer Absatzmärke. Zuletzt hatten neben dem Energiepreisanstieg Engpässe bei Halbleitern, Holz, Kupfer und Baustoffen für Preisauftrieb in der Euro-Zone gesorgt.