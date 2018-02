Geldpolitik: EZB-Protokoll bestätigt Furcht vor globalem Währungskrieg

Ein weiterer Diskussionspunkt waren die Löhne. Die Geldpolitiker registrierten einen gewissen Auftrieb bei der Bezahlung. Das ist wichtig, um die Preisentwicklung zu stabilisieren, da Inflation und Löhne bekanntlich stark korrelieren. Anders als in den USA (vier Prozent) liegt die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone noch bei weit über acht Prozent. Die Debatte im Januar zeigt, dass der Arbeitsmarkt in Zukunft, wenn die diese Quote weiter sinkt, immer stärkere Beachtung finden könnte.