Geldpolitik: EZB-Protokolle: Euro-Wächter diskutierten über weniger Anleihenkäufe

Was das in der Praxis für das weitere Vorgehen der Notenbank bedeutet, wurde aber zunächst nicht klar. Wie mit den Diskussionen vertraute Insidern sagten, erwägt die EZB einen neuen geldpolitischen Ausblick für die nächste Zinssitzung am 22. Juli. Diese so genannte „Forward Guidance“ gibt unter anderem an, unter welchen Bedingungen die Notfall-Aneihenkäufe enden und die Zinsen steigen sollen.