Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied sieht Spielraum für bis zu drei Zinserhöhungen in diesem Jahr

EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks dringt auf eine baldige Zinserhöhung und sieht Spielraum für bis zu drei geldpolitischen Schritten nach oben in diesem Jahr. „Eine Zinserhöhung im Juli ist möglich und vernünftig“, sagte der lettische Notenbankchef Reuters in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.