Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied Villeroy steht zu lockerer Geldpolitik – „Inflation zu niedrig“

BerlinAngesichts der zuletzt erneut gedämpften Inflation bleibt die EZB laut Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau bei ihrer lockeren geldpolitischen Linie. Die Inflation sei mit 1,2 Prozent zu niedrig gegenüber dem Ziel der Notenbank von knapp zwei Prozent, sagte er am Freitag in Berlin. „Für die Zukunft bleibt zu viel ungewiss. Deshalb halten wir an einer aktiven Geldpolitik fest, mit sehr günstigen Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen des Euroraums.“