Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied will die Wirtschaft ankurbeln

Tallinn Die Europäische Zentralbank (EZB) muss aus Sicht von Estlands Notenbank-Chef Madis Müller ihre Geldpolitik wegen der schwachen Inflation womöglich erneut lockern. Die Teuerung liege weit unter der Zielmarke der Notenbank, sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag in Tallinn. „Das kann bedeuten, dass die Zentralbank die Wirtschaft erneut ankurbeln muss.“ Der EZB-Rat werde dies auf seiner Zinssitzung am 12. September diskutieren.