Geldpolitik: EZB soll laut Direktor Coeure künftigen Zinskurs im Vagen halten

BerlinDie EZB sollte sich laut Direktor Benoit Coeure bei ihrer geldpolitischen Orientierungshilfe für die Märkte nicht die USA zum Vorbild nehmen. Anders als bei der US-Notenbank Fed, die Zinsprognosen der Währungshüter veröffentlicht, wäre es für die EZB besser, keine konkreten Zahlen zu nennen, sagte Coeure am Montag in Berlin. Er verwies darauf, dass den EZB-Orientierungshilfen für die Märkte ein Konsens zugrunde liege und in der Regel keine Einzelmeinungen kommuniziert würden.