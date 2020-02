Geldpolitik EZB startet im März mit Veranstaltungen für die Strategieüberprüfung

„Wir möchten zuhören und für die Meinungen, Erwartungen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger offen sein“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montag in Frankfurt. Der Auftakt der Veranstaltungen unter dem Motto „Das Eurosystem hört zu“ findet am 26. März unter Leitung Lagardes in Brüssel statt.