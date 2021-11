Geldpolitik: EZB-Vize De Guindos: Inflation könnte 2022 nicht so stark sinken wie erwartet

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hat Erwartungen an ein deutliches Abebben des Inflationsschubs im Euroraum im nächsten Jahr etwas abgeschwächt. Zwar werde sich die Inflation 2022 zweifellos verlangsamen, sagte der Spanier dem Sender „Onda Cero“ am Freitag. „Doch die Intensität des Rückgangs ist vielleicht nicht so, wie wir es vor ein paar Monaten erwartet hatten“, fügte er hinzu.