Geldpolitik: EZB-Vize: Inflation wird vorerst um aktuelle Niveaus pendeln

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos erwartet keinen schnellen Anstieg der Inflation im Euro-Raum. Die Teuerungsrate werde in den nächsten zwölf Monaten „um die Niveaus, die wir jetzt haben“ pendeln, sagte der Stellvertreter von EZB-Chefin Christine Lagarde am Montag auf einer Veranstaltung in Athen. Aber auch ein Lohnanstieg von mehr als zwei Prozent müsse berücksichtigt werden.