Geldpolitik: EZB-Vize sieht breites Spektrum von Instrumenten, um ein Signal zu setzen

Der EZB bereitet derzeit Kopfschmerzen, dass sich die konjunkturelle Unsicherheit wegen der US-Handelskonflikte und der Brexit-Hängepartie zuletzt erhöht hat. Zudem hat sich die Inflationsrate mit zuletzt 1,2 Prozent im Mai wieder deutlich von der Zielmarke der Notenbank von knapp zwei Prozent entfernt. EZB-Präsident Mario Draghi hatte am Dienstag weiteren geldpolitischen Anschub in Aussicht gestellt, sollte die Inflation weiterhin nicht anziehen. An der Börse wird bereits bezweifelt, dass die EZB ihr Inflationsziel in den kommenden Jahren erreicht.