Geldpolitik: EZB-Währungshüter schmieden wohl Pläne für Zeit nach Ende des Krisenmodus

Ein Übergang von den PEPP-Käufen hin zu den APP-Käufen birgt manche Schwierigkeiten. Denn die EZB kann dann nicht mehr so leicht verstärkt Anleihen von Staaten erwerben, die die geldpolitische Hilfe am meisten benötigen. Sie muss bei APP festgelegten Länderquoten zumindest grob folgen - dem sogenannten Kapitalschlüssel. Das als Kriseninstrument in der Pandemie geschaffene PEPP-Programm bietet dafür mehr Spielraum. Allerdings besteht auch bei den APP-Transaktionen einige Bewegungsfreiheit.