Geldpolitik: EZB-Währungshüter sinniert über härteren Kurs und früheres Ende der Anleihekäufe

Angesichts der hohen Inflation hatte auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel eine Zinswende noch 2022 ins Spiel gebracht. Das niederländische Ratsmitglied Klaas Knot rechnet mit einer Erhöhung „um das vierte Quartal herum“, wobei wohl eine Anhebung um einen Viertel Punkt angezeigt sei. An den Börsen sind Zinsspekulationen ins Kraut geschossen, die von Erhöhungen bis Dezember von bis zu einem halben Prozent ausgingen. Die EZB beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz zuletzt bei 0,0 Prozent. Zugleich müssen Banken weiter Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der EZB parken: Der Einlagesatz liegt bei minus 0,5 Prozent. Der nächste Zinsentscheid der EZB steht am 10. März an, wobei auch aktualisierte Konjunktur- und Inflationsprognosen auf den Tisch kommen werden.