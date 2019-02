 Geldpolitik: EZB wird bald Diskussionen über neue Langfristdarlehen führen

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) wird sich ihrem Chefvolkswirt Peter Praet zufolge schon in Kürze mit der Frage neuer langfristiger Geldspritzen beschäftigen. „Die Diskussion wird sehr bald im EZB-Rat kommen. Das bedeutet nicht, dass man notwendigerweise Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt trifft“, sagte der Belgier am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Frankfurt.