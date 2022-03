Geldpolitik: EZB-Wirtschaftsbericht – Ukraine-Krieg wird Konjunkturerholung verlangsamen

Rasant steigende Energiepreise hatten die Inflation in der Euro-Zone zuletzt auf ein Rekordhoch getrieben. So kletterten die Verbraucherpreise im Februar um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Damit liegt die Inflationsrate fast drei Mal so hoch wie das Ziel der Währungshüter von zwei Prozent, das sie als Optimalwert für die Wirtschaft anstreben. Schon im Januar hatte die Teuerung bei 5,1 Prozent gelegen.