Geldpolitik: EZB zeigt sich offen für Zinssenkung bei Konjunkturabschwächung

Die EZB hatte am Donnerstag in Aussicht gestellt, an ihren Leitzinsen noch bis mindestens zum Sommer 2020 nicht zu rütteln. Zugleich ergänzte Zentralbankchef Mario Draghi allerdings, die Währungshüter hätten eine Debatte begonnen über eine mögliche Zinssenkung oder neue Anleihenkäufe, um damit die Inflation hochzutreiben. An den Finanzmärkten war diese doppelte Botschaft von manchen Akteuren als nicht überzeugend gewertet worden. Der Euro legte zu auf ein Zweieinhalb-Monatshoch von 1,1347 Dollar.