Geldpolitik Fed bekräftigt lockere Geldpolitik – Keine Gefahr für Wohnungsmarkt

Powell wird der Finanzagentur Bloomberg zufolge am Freitag mit Finanzministerin Janet Yellen und Regulierern über den boomenden Wohnungsmarkt reden. Die Sitzung des sogenannten Financial Stability Oversight Councils (FSOC) solle dazu dienen, Gefahren zu besprechen, die sich daraus ergeben könnten. Es solle sichergestellt werden, dass die USA nicht wieder in eine Situation hineinschlitterten wie 2008, als durch das Platzen einer Immobilienpreisblase eine globale Finanzkrise ausgelöst wurde. Diese hatte die USA und in der Folge auch viele Staaten weltweit in Rezessionen gestürzt.