Geldpolitik: Fed-Chef Powell hat nicht mit starkem Inflationsanstieg gerechnet

Dennoch werde sich die Fed Ende Juli mit dem Abschmelzen der Käufe beschäftigen. Die Fed unterstützt die von der Corona-Krise getroffene Wirtschaft mit dem Ankauf von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren (MBS) in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar. Sie will daran so lange festhalten, bis substanzielle Fortschritte bei der Preisstabilität und am Arbeitsmarkt erreicht sind.