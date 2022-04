Geldpolitik: Fed-Direktorin Brainard signalisiert Serie von Zinserhöhungen und kräftigen Bilanzabbau

Das in der Coronakrise auf fast neun Billionen Dollar aufgeblähte Portfolio werde in deutlich schnellerem Tempo abgebaut als in der letzten Schrumpfkur von 2017 bis 2019, betonte Brainard. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte bereits signalisiert, dass die Notenbank im Mai mit der Kürzung ihrer durch die Anleihenkäufe massiv aufgeblähten Bilanz beginnen könnte. Einblick in die Planungen erhoffen sich Experten von den Protokollen der jüngsten Zinssitzung, die am Mittwoch veröffentlicht werden.