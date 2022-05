Geldpolitik: Fed-Vertreter: Aufgabe der US-Notenbank schwierig aber nicht unlösbar

Die US-Notenbank Federal Reserve steht aus Sicht eines hochrangigen Führungsmitglieds vor der komplizierten Aufgabe, die hochschießende Inflation in den USA einzudämmen ohne gleichzeitig die Konjunktur abzuwürgen. „Obgleich die Aufgabe schwierig ist, ist sie nicht unlösbar“, sagte der Präsident des Fed-Bezirks von New York, John Williams, am Dienstag auf einer Veranstaltung in Eltville.